Motores Yvan Muller parte da ‘pole’ para a corrida 1 do WTCR em Macau Por

Yvan Muller garantiu a ‘pole-postion’ para a primeira corrida do fim de semana da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR) em Macau.

O francês da Lynk & Co Cyan Racing logrou nos últimos instantes da qualificação uma volta ao Circuito da Guia em 2m28,661s, batendo Norbert Michelisz por apenas 68 milésimas.

Foi um desfecho algo surpreendente, não tanto pelos protagonistas mas pelo facto nas duas primeiras sessões de qualificação ter sido Rob Huff e o seu Volkswagen Golf GTi TCR a dominar, sendo que Michelisz protagonizou um acidente na primeira, que não permitiu a Tiago Monteiro realizar uma volta em condições.

O piloto português efetuou apenas o penúltimo tempo, numa qualificação onde o líder do campeonato, Esteban Guerrieri garantiu apenas o 13º da grelha de partida para a corrida de sábado.

Diga-se que tanto Yvan Muller como Norbert Michelisz beneficiaram do ‘cone de aspiração’ dos seus companheiros de equipas, respetivamente Yann Erhlacher e Gabriele Tarquini.

Andy Priaulx realizou a sua melhor performance do ano ao garantir o terceiro lugar do ‘grid’ no segundo melhor Lynk & Co em prova, com Kevin Ceccon a ser também ele uma surpresa com o quarto tempo, na frente de Yann Ehrlacher e Thed Bjork.

Já Rob Huff teve uma saída na curva do Hotel Lisboa e apenas garantiu o sétimo lugar da grelha para a corrida de amanhã. Ainda assim o britânico foi o melhor dos pilotos dos Volkswagen Golf, enquanto Mikel Azcona o melhor representante da Cupra, fechando o top dez.

Mehdi Bennani causou uma situação de bandeiras vermelhas a 12 minutos do final do treino ao embater com o seu Golf nas barreiras na parte alta do Circuito da Guia (curva da polícia), enquanto no gancho Melco Terence Tse e Jean-Karl Vernay também bateram.

Resultado da qualificação

1º Yvan Muller (Lynk & Co) 2m28,661s

2º Norbert Micheluz (Hyundai) 2m28,729s

3º Andy Priaulx (Link & Co) 2m28,806s

4º Kevin Ceccon (Alfa Romeo) 2m28,846s

5º Yann Ehrlacher (Lynk & Co) 2m28,942s

6º Thed Bjork (Lynk & Co) 2m29,060s

7º Rob Huff (Volkswagen) 2m29,451s

8º Gabriele Tarquini (Hyundai) 2m29,470s

9º Benjamin Lechter (Volkswagen) 2m29,660s

10º Mikel Azcona (Cupra) 2m29,683s