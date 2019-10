Motores WTCR no Japão é “muito especial” para Tiago Monteiro Por

Tiago Monteiro está de regresso à competição da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR), disputando a oitava prova da temporada em Suzuka, “um lugar muito especial” para o piloto português.

Para além de se tratar da ‘casa’ da Honda, o Japão foi o local onde Tiago regressou às pistas depois do grande acidente que sofrido durante os testes em Barcelona, para além de ter sido o ‘palco’ da sua estreia aos comandos do Civic TCR.

O piloto do Porto não foi muito feliz na China, onde sofreu um acidente de corrida que obrigou à troca do chassis do Civic # 18, numa temporada que teve até agora o seu ponto alto com a vitória em Vila Real. Agora em Suzuka espera reverter a situação.

“Correr no Japão é sempre muito emocionante. Os fãs são sempre muito dedicados e proporcionam momentos únicos. Tenho as melhores memórias de 2015 quando venci em Motegi, foi um momento muito especial, e foi no Japão que me estreei com a Honda e em Suzuka onde regressei no ano passado depois do meu acidente”, começa por referir Tiago Monteiro relativamente à prova do próximo fim de semana.

“Por estas razões” já citadas, para o piloto português “é sempre um enorme prazer estar de volta e o Japão será sempre um lugar muito especial”, sendo que está ciente de que o esperam vários desafios.

“Como temos visto ao longo de toda a época, as diferenças são muito curtas. O Campeonato está mais exigente que nunca. Temos de estar em pleno para sermos bem-sucedidos e isso significa uma afinação perfeita”, alerta Tiago Monteiro, que promete “trabalhar” para conseguir “ter o Honda o melhor equilibrado possível, sobretudo para as qualificações”.

O piloto portuense garante que se vai aplicar nos treinos e na qualificação, uma vez que considera decisiva a colocação de partida: “A posição na grelha é determinante para um bom resultado final. Ainda para mais, este fim-de-semana, vamos usar a versão curta da pista o que aumentará, certamente, as disputas em corrida pelo que será necessário também ter uma pontinha de sorte do nosso lado. Há trabalho pela frente mas estamos todos muito focados e empenhados”.