Desporto Wendel detido pela GNR em vésperas do jogo com o FC Porto Por

Wendel foi detido pela GNR, nesta quarta-feira, a poucos dias do clássico. O jogador leonino foi apanhado a conduzir sem carta de condução e está, neste momento, sob detenção no posto da GNR de Alcochete.

De acordo com a TVI, o atleta admitiu que conduzia com a família no interior do carro sem habilitação para o efeito.

O jogador do Sporting foi constituído arguido e fica com termo de identidade e residência.

Wendel irá ser presente a um juiz de instrução criminal no Tribunal do Montijo, nesta quinta-feira, às 10h00.