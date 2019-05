Motores Rali da Grã-Bretanha com partida em Liverpool Por

Pela primeira vez desde 1999 o Rali da Grã-Bretanha vai ter um começo fora do País de Gales, mais concretamente em Liverpool, no noroeste de Inglaterra.

A primeira especial da prova britânica – que se disputará este ano entre 3 e 6 de outubro – terá lugar no perímetro do Circuito de Oulton Park.

Os organizadores do Rali da Grã-Bretanha revelaram a prova de 2019, que terá um total de 22 especiais de classificação, perfazendo mais de 320 quilómetros cronometrados.

Pela primeira vez em duas décadas a partida será dada fora de Gales, na cidade dos Beatles, regressando também ao Circuito de Oulton Park, que não recebe a prova há 25 anos.

Esta alteração prende-se, segundo os organizadores, com a necessidade de torna a prova mais acessível ao público britânico, sendo que o rali regressará depois ao País de Gales para os já conhecidos troços das florestas do norte, como Dyfi, Myherin e Sweet Lamb Hafren.

A etapa de sábado irá concluir-se com uma super especial em Colwyn Bay, ainda que o momento mais aguardado pelos fãs deva ser a segunda passagem pela especial de Abergirnante, na sexta-feiro à noite, pois terá lugar já depois do sol se por.

Correndo em ‘casa’, Elfyn Evans elogia as alterações à prova: “Levar o rali ao coração de uma grande cidade como Liverpool é uma excelente forma de tornar conhecer o nosso desporto junto de um novo público. O resto da prova será típico do Rali de Gales GB, com dias longos e exigentes. Estou contente por constatar o regresso de especiais noturnos, pois isso faz parte do ADN do rali”.