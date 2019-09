Wall Street sobe com esperança em resultados de novas negociações comerciais

A bolsa de Nova Iorque seguia hoje em alta no início da sessão, animada pelo recomeço, em meados de outubro, das negociações destinadas a resolver o conflito comercial entre China e Estados Unidos.

Às 14:55 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,36 por cento para 26.916,66 pontos e o Nasdaq avançava 0,45 por cento para 7.975,74 pontos.

O índice alargado S&P 500 ganhava 0,26 por cento e estava em 2.969,52 pontos.

O vice-ministro do Comércio chinês, Wang Shouwen, afirmou no domingo, em conferência de imprensa, que o vice-primeiro-ministro Liu He vai deslocar-se a Washington para a 13.ª ronda de negociações comerciais entre a China e os Estados Unidos, que começam depois de 07 de outubro.

“Os dois lados devem encontrar uma solução através do diálogo entre iguais, de acordo com o princípio do respeito mútuo, igualdade e benefício mútuo”, disse Wang.

Na sexta-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou em baixa, com o Dow Jones a perder 0,26 por cento e o Nasdaq 1,13 por cento.