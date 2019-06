Wall Street recupera de perdas recentes

A bolsa de Nova Iorque seguia hoje em alta no início da sessão, a recuperar das perdas recentes que tem registado na sequência da tensão comercial entre Estados Unidos e China.

Às 15:18 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 1,17 por cento para 25.110,91 pontos e o Nasdaq ganhava 1,09 por cento para 7.413,23 pontos.

O índice alargado S&P 500 somava 0,91 por cento e estava em 2.769,37 pontos.

Depois de ter terminado maio com a primeira queda mensal deste ano, afetada pela tensão comercial entre Estados Unidos e China, a bolsa nova-iorquina terminou a sessão de segunda-feira, a primeira de junho, sem uma direção definida.

O Dow Jones registou uma ligeira variação positiva de 0,02 por cento, mas o Nasdaq caiu 1,61 por cento.

Para esta descida contribuíram as desvalorizações da Alphabet, a casa-mãe da Google, que perdeu 6,12 por cento, e do Facebook, que recuou 7,51 por cento, depois de notícias de investigações por parte das autoridades da concorrência norte-americanas sobre as suas práticas comerciais. A Amazon baixou 4,64 por cento e a Apple 1,01 por cento.