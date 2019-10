Wall Street fechou hoje em alta ligeira graças a compras de última hora

Um acesso de compras de última hora permitiu hoje à praça nova-iorquina encerrar em terreno positivo, com ganhos ligeiros, depois de um dia com pequenas oscilações.

Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average progrediu 0,17 por cento, para os 26.833,95 pontos.

O tecnológico Nasdaq ganhou 0,17 por cento, fechando nas 8.119,79 unidades, e o alargado S&P500 avançou 0,28 por cento, para as 3.004,52.

A ação da Boeing valorizou 1,04 por cento, apesar de uma acentuada queda dos lucros, com os investidores a parecerem tranquilizados pelos esforços de tranquilização da empresa aeronáutica, que confirmou esperar o regresso do avião 737 MAX às operações ainda este ano, que tem estado sem voar depois de dois acidentes mortais, e anunciou a manutenção do ritmo de produção.

A Caterpillar também fechou com ganhos, de 1,23 por cento, apesar de uma descida das suas previsões de lucros para 2019 e dos resultados dececionantes para os investidores que apresentou.

O presidente executivo da Caterpillar, Jim Umpleby, assegurou que o programa de compras de ações ia continuar ao mesmo ritmo no segundo semestre do ano em curso.

Jim Umpleby declarou, por outro lado, que o grupo ia reduzir a produção para se adaptar à diminuição do ritmo da economia mundial, o que foi bem acolhido pelos investidores.

“A época dos resultados vai continuar a dominar o movimento das ações e as transações de mercado nos próximos dias”, previu Peter Cardillo, da Spartan Capital Securities.

O fabricante de componentes eletrónicos Texas Instruments recuou 7,48 por cento, depois de ter anunciado resultados inferiores às expectativas dos investidores, em contexto de tensão sino-norte-americana.

Cerca de um quarto das empresas integrantes do S&P500 já divulgaram as suas contas relativas ao terceiro trimestre.