Wall Street fecha em baixa ligeira com investidores a recuperarem o fôlego

A bolsa nova-iorquina encerrou hoje em baixa ligeira, com os investidores a recuperarem o fôlego e a minimizarem a publicação da ata da última reunião do comité de política monetária da Reserva Federal (Fed).

Os resultados definitivos da sessão indicam que o Dow Jones Industrial Average perdeu 0,11 por cento, para 25.338,84 pontos.

Também o tecnológico Nasdaq e o alargado S&P500 encerraram a descer, aquele 0,25 por cento, para as 7.273,08 unidades, e este 0,22 por cento, para as 2.737,83.

Estes três índices emblemáticos da praça nova-iorquina observaram hoje uma pausa, depois de três sessões consecutivas de subidas fortes.

No seguimento de um bom início de semana, Wall Street acelerou na quarta-feira a sua progressão, depois de um discurso do presidente do banco central, Jerome Powell, visto pelos investidores como apaziguador dos receios de subidas agressivas das taxas de juro.

O sentimento de apaziguamento tornou a ser evidenciado hoje, mas de forma mais efémera, depois de aquela ata, relativa à reunião de 08 de novembro, ter revelado a divisão no seio daquele comité da Fed, designado FOMC na sigla em inglês, sobre a evolução futura das taxas de juro.

Os investidores receiam uma subida rápida das taxas de juro, pelo encarecimento do custo do crédito para as empresas e famílias, e acolhem favoravelmente toda a informação que aponte no sentido oposto.

Apesar de passarem para terreno positivo pouco tempo depois da divulgação da ata da reunião da Fed, os índices acabaram por recuar na aproximação do fecho da sessão.

A ausência de entusiasmo mais forte em Wall Street foi também favorecida pela “incerteza que envolve a viagem dos presidentes chinês e norte-americano ao G20”, estimou Bill Lynch, da Hinsdale Associates.

Xi Jinping e Donald Trump devem encontrar-se e falar sobre o conflito comercial sino-norte-americano, à margem da cimeira dos dirigentes dos 20 países com as economias mais significativas que começa na sexta-feira, na capital argentina.

“Os rumores sobre o G20 dão dores de cabeça aos investidores”, disse, por seu lado, Ken Berman, da Gorilla Trades.

Na frente dos indicadores, a taxa de inflação anual nos Estados Unidos da América permaneceu estável em outubro.

“É uma prova suplementar que a inflação não está a subir de forma galopante e que a Fed não tem necessidade de ser agressiva nas suas subidas de taxas de juro para a conter”, sublinhou Bill Lynch.