Local Proteção Civil encontra “estrutura compatível com uma viatura” na pedreira em Borba Por

A Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) confirmou que as equipas de resgate encontraram no fundo da pedreira aquilo que poderá ser um carro que terá sido apanhado no aluimento da estrada 255 para dentro de uma pedreira em Borba.

Em comunicado, a ANPC revela que foi “detetada uma estrutura metálica submersa a uma profundidade de cerca de sete metros, cuja configuração se afigura compatível com a de uma viatura”.

As operações de busca foram suspensas devido às condições do tempo e de luz no local.

A ANPC salienta que, na sexta-feira, vão ser retomadas as operações “por forma a que as equipas de busca e resgate possam confirmar os dados recolhidos esta quinta-feira.”

Ao início da noite fora adiantado que um dos corpos teria sido localizado, sendo que a ANPC sublinha apenas que foi uma “estrutura metálica” que poderá ser um dos veículos desaparecidos.

O deslizamento de terras da estrada que ruiu para uma pedreira, na tarde de segunda-feira dia 19 de novembro, provocou, pelo menos, dois mortos.

O aluimento de um troço da estrada 255, no percurso entre Borba e Vila Viçosa, provocou também a queda de dois veículos civis, um ligeiro e uma carrinha de caixa aberta, para dentro da pedreira.