Wall Street fecha em alta graças a resultados e aliviada com fim do ‘shutdown’

A bolsa nova-iorquina encerrou hoje em alta, com os investidores satisfeitos com a época de divulgação de resultados empresariais e aliviados com o acordo temporário que acaba com o encerramento parcial do Governo federal.

Os resultados definitivos da sessão indicam que o seletivo Dow Jones Industrial Average valorizou 0,75 por cento, para terminar nos 24.737,20 pontos.

Mais fortes foram as subidas do tecnológico Nasdaq e do alargado S&P500. Aquele subiu 1,29 por cento, para as 7.164,86 unidades, e este valorizou 0,85 por cento, para as 2.664,76.

No conjunto da semana, as variações foram escassas, com o Dow Jones e o Nasdaq a avançarem 0,1 por cento e o S&P a ceder 0,2 por cento.

Os resultados empresariais divulgados hoje tiveram efeitos contrastados.

Assim, o fabricante de semicondutores Intel, que integra o Dow Jones, caiu 5,47 por cento, depois de ter revelado previsões consideradas dececionantes pelos investidores.

Ao contrário, os operadores de mercado saudaram os desempenhos da cadeia de cafés Starbucks, que valorizou 3,63 por cento, e do fornecedor de materiais e serviços informáticos Western Digital, cuja cotação progrediu 7,52 por cento.

Mas, no seu conjunto, desde o início da época de resultados, “a maioria das empresas que publicou as suas contas superaram as expectativas”, lembrou Peter Cardillo, da Spartan Capital Securities.

“Os resultados são de qualidade. Não há ganhos excecionais, anúncios de grandes planos de supressão de empregos ou de redução drásticas de despesas”, acrescentou.

Os investidores também ficaram tranquilizados por “informações confirmando o envio de uma delegação chinesa a Washington na próxima semana”, segundo Karl Haeling, do banco LBBW.

Mesmo que o secretário do Comércio norte-americano, Wilbur Ross, tenha considerado hoje que as duas partes ainda estão longe de um acordo, os investidores esperam que o encontro entre dirigentes chineses e norte-americanos, em 30 e 31 de janeiro, vai permitir desbloquear o diferendo comercial sino-norte-americano.

Os índices também beneficiaram da conclusão de um acordo entre o Congresso e o Governo de Donald Trump para acabar com o encerramento parcial de vários serviços e diversas agências federais, o designado ‘shutdown’, que durava há mais de um mês.

Não houve uma reação especial quando Trump anunciou o acordo, no final da sessão, mas, sublinhou Haeling, “sentia-se a pressão a subir para chegar a um entendimento à medida que eram divulgadas informações sobre as perturbações nos aeroportos e serviços fiscais”.