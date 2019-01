Desporto Kanté oferece-se para pagar buscas por Emiliano Sala Por

O médio francês N’golo Kanté está a preparar uma missão de busca por Emiliano Sala, o avançado argentino que seguia no avião que desapareceu sobre o canal da Mancha, na passada segunda-feira.

Ontem, as autoridades da ilha de Guernsey (Reino Unido) anunciaram o fim das operações de busca.

N’golo Kanté, o discreto e humilde jogador que se tornou num dos melhores médios defensivos do mundo, decidiu pagar do próprio bolso as operações de busca, estando a preparar uma expedição, de acordo com o Depor.

“Kanté tem uma grande estima por Sala, que vem desde que ambos coincidiram no balneário do Caen, durante a temporada 2014-15”, explicou o periódico mexicano.

Emiliano Sala foi contratado ao Nantes (França) pelo Cardiff, da Premier League, e esteve na cidade francesa a despedir-se dos amigos antes de seguir para o País de Gales, onde era esperado.