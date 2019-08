Wall Street encerra em alta com abrandamento da tensão comercial

A bolsa de Nova Iorque encerrou hoje em alta, beneficiando de uma acalmia na tensão comercial entre Washington e Pequim e da esperança de recomeço do diálogo entre as duas maiores economias mundiais.

O Dow Jones subiu 1,05 por cento para 25.898,83 pontos e o Nasdaq, dominado pelo setor tecnológico, ganhou 1,32 por cento para 7.853,74 pontos.

O índice alargado S&P 500 subiu 1,10 por cento e ficou em 2.878,38 pontos.

Na sexta-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou em baixa, pressionada pela escalada no conflito comercial entre a China e os Estados Unidos, com sucessivas imposições de taxas alfandegárias. O Dow Jones cedeu 2,37 por cento e o Nasdaq perdeu 3 por cento.

Hoje, os dois países parecem ter optado pela via do diálogo, com o presidente norte-americano, Donald Trump, a manifestar a sua confiança num possível acordo com Pequim.

Trump disse que o seu Governo recebeu uma comunicação das autoridades chinesas indicando o desejo de voltar à mesa das negociações para discutir um acordo comercial.

Um porta-voz da diplomacia chinesa não confirmou essa intenção, mas pouco antes o principal negociador de Pequim disse que o problema deve ser resolvido “calmamente através da cooperação”, desenvolvimentos que favoreceram o mercado bolsista.