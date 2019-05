Wall Street cai devido a suspensão de negócios de empresas dos EUA com a Huawei

A bolsa de Nova Iorque iniciou hoje a sessão com perdas, penalizada pelo setor tecnológico, que se ressente da anunciada suspensão de negócios de várias empresas norte-americanas, incluindo a Google, com a chinesa Huawei.

Às 15:03 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,38 por cento para 25.667,20 pontos e o Nasdaq, dominado pelo setor tecnológico, baixava 1,52 por cento para 7.697,20 pontos.

O índice alargado S&P 500 recuava 0,67 por cento e estava em 2.840,28 pontos.

As principais empresas de tecnologia dos Estados Unidos (EUA), incluindo a Google, começaram no domingo a suspender os negócios com a gigante chinesa de telecomunicações Huawei, em resposta às diretrizes do Presidente norte-americano.

De acordo com fontes citadas pela Bloomberg, a Alphabet, empresa-mãe da Google, já decidiu cortar o fornecimento de equipamentos informáticos e alguns serviços de programação para a gigante de telecomunicações.

Na passada quarta-feira, Donald Trump declarou “emergência nacional” e emitiu uma ordem executiva a proibir empresas do país de usarem equipamentos de telecomunicações de empresas estrangeiras consideradas de risco.

A ordem executiva não impôs automaticamente restrições à compra e venda de equipamentos de telecomunicações, mas deu ao secretário de Comércio dos EUA, Wilbur Ross, cinco meses para estabelecer quais as empresas sujeitas às novas restrições.

A Google assegurou hoje que os utilizadores dos ‘smartphones’ da Huawei vão continuar a ter os serviços básicos da empresa norte-americana apesar das restrições impostas por Washington às relações comerciais com o gigante tecnológico chinês.

Na sexta-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou em baixa, com a tensão comercial entre Washington e Pequim a persistir. O Dow Jones perdeu 0,38 por cento e o Nasdaq 1,04 por cento.