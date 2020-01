Motores Vitória em Santiago do Chile fugiu por pouco a António Félix da Costa Por

A vitória na terceira prova do Campeonato FIA de Fórmula E 2019/2020, que hoje se disputou em Santiago do Chile, fugiu por pouco a António Félix da Costa.

O piloto português da DS Techeetah tinha-se qualificado apenas em 10º, mais uma vez devido a um grupo de qualificação menos favorável, conseguiu ser segundo depois de uma grande corrida de frente para trás.

Inicialmente Félix da Costa perdeu duas posições, mas depois, aos poucos foi subindo na classificação, seguindo o seu companheiro de equipa, Jean-Eric Vergne, como uma ‘sombra’, deixando para trás primeiro os dois pilotos da Mercedes e depois os da Venturi.

O pódio estava à vista para o piloto de Cascais quando Vergne pressionava o terceiro classificado, mas o francês viria a abandonar na sequência de danos no seu carro, devido a vários toques com adversários. O campeão em título tentou depois resistir aos ataques de Félix da Costa – algo inexplicável entre dois companheiros de equipa – até ser forçado a ir à boxe para desistir.

Já António Félix da Costa passou ao ataque, logrou passar Mitch Evans, que partiu da ‘pole-position’ e liderou o primeiro terço da corrida, iniciando a perseguição a Max Gunther, que tinha passado para o comando bem antes do meio da corrida.

O alemão da BMW estava com menos energia que o português da DS Techeetah. Ainda assim procurou resistir, mas Félix da Costa estava mais forte e a menos de dez minutos do final da prova assumiu a liderança. Infelizmente as temperaturas da bateria do monolugar # 13 começaram a subir demasiado e o piloto cascaense teve de ‘levantar o pé’, permitindo assim a Gunther recuperar a primeira posição e vencer na capital chilena.

Mitch Evans completou o pódio, numa prova em que também brilhou Pascal Wherlein, quarto no final da prova mas segundo classificado durante o primeiro terço da corrida, Nyck de Vries, quinto classificado e melhor representante da Mercedes e Lucas di Grassi, sétimo depois de uma recuperação desde o último lugar da grelha de partida.

Classificação final

1º Max Gunther (BMWi Andretti) 40 voltas em 46m11,511s

2º António Félix da Costa (DS Techeetah) + 2,067s

3º Mitch Evans (Jaguar) + 5,119s

4º Pascal Wehrlein (Mahindra) + 7,050s

5º Nyk De Vries (Mercedes) + 9,883s

6º Stoffel Vandoorne (Mercedes) + 11,237s

7º Lucas di Grassi (Audi Abt) + 14,437s

8º James Calado (Jaguar) + 18,255s

9º Felipe Massa (Venturi) + 20,430s

10º Sam Birg (Virgin) + 21,780s