Vitória de Setúbal e Belenenses empatam no fecho da 21.ª jornada da I Liga

O Vitória de Setúbal e o Belenenses empataram hoje a zero, no encontro que encerrou a 21.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, em que os ‘azuis’ jogaram mais de 20 minutos em inferioridade numérica.

Os sadinos, que não vencem há 10 encontros no campeonato, somaram o terceiro empate consecutivo desde a chegada do treinador Sandro Mendes ao comando da equipa e subiram ao 12.º lugar, com 22 pontos.

O Belenenses, que vinha de duas derrotas seguidas, ficou em inferioridade numérica aos 67 minutos, por expulsão de Sasso, e, com este empate, mantém-se na sétima posição, com 30 pontos.