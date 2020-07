Desporto Sporting empata com Vitória de Setúbal Por

O Sporting e o Vitória de Setúbal empataram sem golos, em jogo da 33.ª jornada da I Liga, disputado nesta terça-feira, no Estádio José de Alvalade.

Este resultado permite aos sadinos sair da zona de despromoção, graças a um ponto precioso que coloca a equipa de Lito Vidigal a depender apenas de si própria.

O Vitória de Setúbal (que não vence há 15 jogos no campeonato e interrompeu uma série de seis derrotas consecutivas) vai receber o Belenenses SAD, na última ronda do campeonato, sendo que os azuis já asseguraram a manutenção.

Quanto ao Sporting, aumenta a vantagem relativamente ao SC Braga, no terceiro lugar, em vésperas de visitar o Estádio da Luz, no fecho do campeonato.