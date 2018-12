Desporto Vitória de Guimarães impõe primeira derrota ao Sporting de Keizer (1-0) Por

O Vitória de Guimarães venceu o Sporting, este domingo, em jogo da 14.ª jornada da Liga. Esta é a primeira derrota dos leões sob o comando de Marcel Keizer, depois de sete vitórias consecutivas.

Keizer tinha avisado, na conferência, que era impossível manter a veia goleadora e o ‘presságio’ confirmou-se.

Após sete vitórias consecutivas e um registo de golos marcados impressionante, o Sporting saiu derrotado de Guimarães, por uma bola a zero.

Tozé foi o autor do único golo do encontro, aos 26 minutos, com um remate de fora da área que sofreu um desvio.

Apesar das tentativas dos leões, o Vitória de Guimarães segurou a vantagem e garantiu os três pontos.

Com este resultado, o Sporting fica na terceira posição da tabela, com 31 pontos, menos cinco que o líder FC Porto.

O Vitória de Guimarães segue no quinto lugar, a cinco pontos do Sporting de Braga.