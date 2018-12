Vídeos mostram confrontos em manifestação dos “coletes amarelos” em Paris

De acordo com Philippe, a polícia foi atacada e qualificou estes ataques como uma violência raramente vista.

“Temos, até ao momento, mais de 107 detenções, o que é um número considerável”, disse o chefe de Governo na sede da polícia de Paris.

Esta avaliação provisória já excede o número de detenções no protesto anterior nos Campos Elíseos, que ocorreu no último sábado, e no qual 103 pessoas foram presas.

O dia de mobilização de “coletes amarelos” reunia hoje, ao meio-dia, menos de 36 mil manifestantes em toda a França e 5.500 em Paris, acrescentou

Police used tear gas and water cannons on Saturday to disperse protests against a hike in fuel prices that turned violent #ParisProtest

