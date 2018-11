Desporto Vídeo: Ronaldo dá show no fim do treino da Juventus Por

Cristiano Ronaldo deu show no final do treino da Juventus, nesta quinta-feira. O português foi-se recriando com a bola e o momento não passou despercebido. Veja no vídeo.

Se o futebol é uma festa, o treino para Ronaldo também é e reflexo disso mesmo são as imagens captadas pela Juventus TV que mostram o português a brincar com a bola no final de mais um treino.

O capitão da Seleção Nacional portuguesa deu show com a bola.

Veja o momento no vídeo.