Nacional Vídeo: Pinto da Costa recorda o que queria ser em criança e arranca gargalhadas Por

Pinto da Costa marcou presença, nesta terça-feira, numa iniciativa solidária e foi aí que revelou que em criança pensava que seria… “sinaleiro”.

Presidente do FC Porto há várias décadas e um dos mais emblemáticos dirigentes a nível mundial, a vida de Pinto da Costa tem sido dedicada ao desporto mas os caminhos da vida podiam ter sido outros, pelo menos os sonhos eram outros em criança.

“Quando tinha 5 anos veio uma notícia terrível de que andava um epidemia de raiva e os gatos tinham de ser abatidos. Eu e os meus irmãos escondemos 12 gatos nos fundos de uma garagem”, disse o presidente do FC Porto, em declarações por ocasião do quinto aniversário da Casa Ronald McDonald do Porto.

Foi aí que também aos 5 anos sonhava ser sinaleiro.

A declaração arrancou gargalhadas da plateia.

“Quanto tinha 5 anos lembro-me que queria ser sinaleiro”, disse Pinto da Costa.

O presidente do FC Porto recordou com saudade os tempos em que ia ao cruzamento de Sá da Bandeira e “adorava ver o sinaleiro na rua Sá da Bandeira com a Passos Manuel com as luvas brancas”.

“E depois havia o Natal do sinaleiro. Se eu agora tivesse 5 anos queria ser semáforo.”