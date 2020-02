Nas Notícias Vídeo: Palavras de Bento Rodrigues sobre Marega na SIC conquistam redes sociais Por

O Primeiro Jornal da SIC desta segunda-feira registou um momento que cativou as redes sociais. Um texto lido por Bento Rodrigues, pivô daquele canal, que apelida Marega como “o rosto do caráter, da coragem e da lucidez”, pelo facto de o jogador do FC Porto ter abandonado o relvado. Veja o vídeo.

O avançado maliano do FC Porto abandonou o relvado do Estádio D. Afonso Henriques, depois de ter sido vítima de um ato de racismo.

Antes de noticiar o episódio, Bento Rodrigues fez um elogio a Marega. E as palavras depressa se tornaram virais.

Veja o vídeo, com um excerto do Primeiro Jornal da SIC, excerto esse que conquistou os adeptos do futebol:

Assim sim. Bem o Bento Rodrigues, bem a @SICNoticias @SIConline. Assim sim, é este o papel e também a responsabilidade da comunicação social. Uma grande salva de palmas. pic.twitter.com/c8ZtCmMQU1 — Gonçalo Santos (@NunoElfuser) February 17, 2020