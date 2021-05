Desporto “Não esperava uma saída como esta”, confessa Marega Por

Moussa Marega, que já foi oficializado como jogador do Al Hilal, recorreu às redes sociais para se despedir do FC Porto, manifestando “sincera gratidão” a “toda a nação portista”, cinco anos depois de ter chegado ao Dragão.

“Gostaria de expressar a minha sincera gratidão a toda a nação portista, adeptos, jogadores, equipa técnica, staff e membros da direção deste grande clube. Em particular, agradeço ao presidente e a Sérgio Conceição, que sempre me ajudaram e apoiaram em todos os momentos”, escreve.

A saída do clube azul e branco não ocorre do modo desejado, segundo o maliano. “Não esperava uma saída como esta, que me deixa um gosto amargo e que lamento. Mas vou guardar apenas os bons momentos que passámos juntos e que são mais do que muitos. O FC Porto tornou-se no meu clube do coração e no meu coração ficará para sempre”, assinala.

Marega recorda as cinco épocas “com a camisola azul e branca” e revela que é “com muito prazer” se fará parte da família portista, “cujos adeptos vivem o clube com uma paixão incrível”. “São anos que jamais irei esquecer: anos de muita luta, esforço, ambição e dedicação”, lembra o avançado.

“Desejo muito sucesso ao FC Porto”, prossegue Marega, repetindo elogios ao clube da Invicta.

“Que consiga conquistar muitos títulos. Por mais numerosos que sejam, nunca serão demasiados para a grandeza deste clube”, salienta.

“Vemo-nos em breve, conclui o jogador, partilhando algumas imagens de dragão ao peito.

Marega, de 30 anos, chegou ao FC Porto a meio da época 2015/16, proveniente do Marítimo, e, após um empréstimo ao Vitória de Guimarães na época seguinte, ganhou um lugar no plantel dos dragões na época 2017/18 e tem sido um elemento fundamental desde então.

Nesta época, o internacional maliano foi utilizado pelo técnico Sérgio Conceição em 45 jogos nas diferentes competições, apontando 12 golos.