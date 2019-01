Mundo Vídeo: Máquina produz cerveja através de cápsulas Por

Se já é comum beber café proveniente de cápsulas, agora uma marca decidiu aplicar essa ideia em cerveja, sendo agora possível tirar uma cerveja através de uma cápsula.

Num evento tecnológico em Las Vegas, a LG mostrou ao mundo a sua ‘HomeBrew’ que possibilita a qualquer pessoa ter em casa cerveja através de cápsulas.

A grande diferença entre as conhecidas cápsulas de café e estas de cerveja é que, se no caso do café é possível colocar na máquina e em poucos segundos beber, no caso desta cerveja o processo demora algumas semanas.

De acordo com a marca, para se ter o equivalente a cinco litros de cerveja é necessário esperar duas semanas.

Para já, a máquina é capaz de produzir cinco tipos de cerveja caseira.

No mundo da tecnologia, a máquina de cerveja já mostra ao proprietário em que patamar está a cerveja quando está no período de produção.

Veja no vídeo.