Vídeo: Homem salva namorada de carro descontrolado por centímetros

Um homem salvou a namorada – e a si próprio – de um atropelamento mortal por um carro que seguia absolutamente descontrolado. Veja o vídeo.

As imagens foram captadas por um sistema de vigilância do local e mostram a velocidade com que o carro aparece no plano, a alta velocidade.

O homem percebeu o sucedido no último segundo e conseguiu salvar-se a si e à namorada, atirando-se para o chão.

O carro embateu a poucos metros do casal.

De acordo com o Daily Mail, as razões do acidente são ainda desconhecidas. Não se sabe o estado do condutor nem se seguiam mais pessoas a bordo.

Veja o vídeo.