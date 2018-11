Insólito Vídeo: Crianças puxam Porsche de Arcebispo Por

Circula nas redes sociais um vídeo polémico que mostra imagens de crianças a puxarem com cordas um luxuoso Porsche do novo Arcebispo de Zebbug de Gozo, em Malta. O vídeo tem gerado controvérsia.

Nas imagens publicadas, as crianças aparecem a puxar o carro do sacerdote que vai sorrindo para o povo enquanto é também protegido por outros indivíduos com um guarda-chuva.

Os responsáveis locais da igreja já vieram a público assumir que se trata de uma “tradição”.

Quanto ao carro, os mesmos responsáveis, citados pela imprensa de Malta, salientam que foi o veículo “escolhido pelo povo”.

“Sinto muito, mas para mim isto simplesmente não é um problema. Certos comentários que têm sido feitos não estão corretos”, salientou um dos responsáveis da igreja católica em Malta, citado pelo jornal ‘Times Of Malta’.

Veja o vídeo.