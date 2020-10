Insólito Vídeo: Carro deixado no meio da linha do metro em Gaia durante 20 minutos Por

A circulação do Metro do Porto foi temporariamente interrompida em Gaia, entre as estações de Santo Ovídio e D. João II, devido a um carro parado no meio da linha.

O incidente ocorreu às 12h55, com a viatura a ser removida ao fim de cerca de 20 minutos.

De acordo com fonte do Metro do Porto, citada pelo Jornal de Notícias, o carro “foi encontrado a obstruir a linha entre as estações de Santo Ovídio e D. João II sem ninguém lá dentro”.

“Como não é suposto mexermos em carros, chamamos a polícia e o carro foi retirado da linha às 13h15”, precisou a mesma fonte.

O caso levou à interrupção da circulação na linha D em direção a Santo Ovídio, mantendo-se a funcionar no sentido do Porto.

“Foram cerca de 20 minutos, por isso felizmente não teve grande impacto”, acrescentou a mesma fonte.

A situação despertou a atenção de muitos populares.

Veja o vídeo.

Eu acho muito legal fazer parte da minha família, porque vira e mexe acontece umas coisas muito doidas, tipo nosso carro no meio da linha do metrô pic.twitter.com/6Z0ni0BgSM — doda (@iris040202) 30 de outubro de 2020