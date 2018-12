Vídeo: Bernardo Silva marcou e cumpriu promessa no festejo

Bernardo Silva inaugurou o marcador na vitória deste sábado do Manchester City sobre o Bournemouth (3-1). A celebração do português suscitou a curiosidade dos adeptos, mas tudo não passou de uma promessa a uma página desportiva. Veja.

Um salto e com o polegar para cima. Foi desta forma que Bernardo Silva festejou o seu sexto golo da temporada, o primeiro na vitória sobre o Bournemouth.

As redes sociais questionaram qual seria a razão do festejo do português e a resposta surgiu de imediato.

Bernardo participou num vídeo para o site ‘Copa90’, na companhia de David Vujanic e ‘Poet’s Corner’, e prometeu o gesto no próximo golo que marcasse.

“És um homem de palavra, Bernardo Silva”, publicou a página nesta tarde.

Veja a promessa do internacional português e, em baixo, o festejo num jogo ‘a valer’.

Are you a man of your word @BernardoCSilva? 😉

He's promised @DavidVujanic and @PoetsCornerUK to Have a Nice the next time he scores 👍😅 pic.twitter.com/d8nIZqE7Mx

— COPA90 (@COPA90) 21 de novembro de 2018