Mundo Vídeo: Bebé de 2 anos projetada de carro em andamento Por

Uma bebé de 2 anos, que estava sentada na cadeira própria para transporte em automóveis, foi projetada de um carro em andamento, no Minnesota (EUA). Os pais não se aperceberam e seguiram viagem.

O momento foi registado pela viatura que vinha atrás, através de uma câmera de bordo.

A menina encontra-se bem, não tendo sofrido qualquer ferimento. Foi ‘apenas’ o susto.

Chad Mocks, o condutor do carro que vinha atrás, adiantou à imprensa local que os pais da criança não se aperceberam do acidente, tendo continuado a viagem… com a porta traseira do lado esquerdo aberta.

Só mais à frente é que deram conta e voltaram atrás.

Uma nota publicada no site da autarquia informava que a bebé encontrava-se devidamente presa à cadeira, porém, esta não estava fixada pelo cinto de segurança.

Os pais poderão ter de responder em tribunal por colocarem a vida da filha em risco.