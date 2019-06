Fórmula 1 Vettel radiante com a ‘pole’ e esperançado num Ferrari “tão eficaz em corrida” Por

Sebastian Vettel quebrou a ‘maré’ dominadora da Mercedes na qualificação do Grande Prémio do Canadá de Fórmula 1 e regressou às ‘pole position’ 17 Grandes Prémios depois da última vez que garantiu o primeiro lugar de uma grelha de partida.

Para o alemão esta 56ª ‘pole’ deu motivos de satisfação, pelo moral pessoal que lhe proporcionou – para a equipa de Maranello também – e pela forma como o Ferrari SF90 se mostra no Circuito Gilles Villeneuve, onde o carro italiano parece ser a referência no último setor, rápido, do traçado da ilha de Notre-Dâme.

Deixar Lewis Hamilton a duas décimas não acontece todos os dias, e muito menos esta temporada. “Sabemos que Hamilton é muito rápido em qualificação. Senti ainda a adrenalina quando saí do ‘cockpit’. Adorei esta terceira sessão, tanto mais que as últimas semanas não foram fáceis para nós. O carro esteve bem melhor. Já há muito tempo que não conseguia uma ‘pole, e apreciei guiá-lo aqui hoje”, afirmou Vettel logo após a qualificação.

Este resultado deixa o piloto de Heppenheim esperançado num bom resultado na corrida de hoje: “Espero que o carro seja tão eficaz em corrida, e que possamos aguentar os pneus macios. Os pneus médios funcionaram, pois permitiram-nos qualificarmos para a Q3. Mantenho-me prudente, pois os nossos adversários mostraram um ritmo sólido em corrida”.