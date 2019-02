Fórmula 1 Vettel com uma primeira impressão “muito boa” do SF90 Por

Sebastian Vettel mostra-se agradado com o novo monolugar da Ferrari, depois de um primeiro dia de testes positivo em Barcelona, onde se mostrou o mais rápido do pelotão.

Foram quase 170 voltas realizadas com o SF90, após as quais o alemão, tetracampeão do Mundo, ficou com uma “primeira impressão” muito boa sobre o carro. Agora espera que isso lhe permita chegar ao quinto título de Fórmula 1.

“Nenhum problema nos fez atrasar e conseguimos levar o programa como queríamos. A primeira impressão foi já tinha sido muito boa (a equipa tinha feito rodar o carro previamente para filmagens) e hoje foi parecido”, relatou Vettel.

O piloto de Heppenheim referiu também: “O carro funciona e senti-me à vontade, mesmo se ainda me senti um pouco ‘enferrujado’ por não guiar um carro de corrida há vários meses, mas acumulei um bom número de voltas e pude dormir em paz. Estou muito contente mas quero mais”.

“Estava de espírito muito aberto. Não tinha expetativas específicas. Há muitas discussões em redor dos novos regulamentos. Levei o meu tempo (para descobrir o carro), mas isso não demorou muito tempo e foi até bastante fácil. Foi o primeiro dia, mas isso permitiu colocar em pista o que foi feito na fábrica e ficou-se muito perto da perfeição para um primeiro dia de pilotagem”, declarou também Sebastian Vettel.

O alemão – que hoje é rendido no Ferrari por Charles Leclerc – diz que não teve quaisquer problemas para colocar os seus pneus à temperatura ideal, graças às boas condições meteorológicas que se fizeram sentir em Barcelona, mas salientou não gostar da nova ‘asa’ dianteira de grandes dimensões.