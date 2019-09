Venda de divisas ao mercado angolano será de 500 milhões de dólares em outubro – banco central

O Banco Nacional de Angola anunciou hoje a previsão de venda de moeda estrangeira ao mercado para outubro, estimando o total em 500 milhões de dólares (458 milhões de euros), com uma disponibilização semanal na ordem dos 125 milhões.

O banco central angolano sublinha que a previsão é de caráter indicativo, e que podem ser feitos ajustes em função da “dinâmica do quadro atual da economia nacional e das condições de mercado”, de acordo com um comunicado.

Ao longo do mês, para efeitos de venda de divisas sob forma de leilão de preços, das quais resultará o apuramento da taxa de câmbio, o banco central anuncia que divulgará no seu portal institucional o montante disponibilizado, o número de participantes, as taxas de câmbio máxima e mínima admitidas, bem como a taxa de câmbio média resultante de cada sessão de venda.