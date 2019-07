Venda de automóveis novos caiu em junho pelo 5.º mês consecutivo

A venda de automóveis novos caiu em junho pelo quinto mês consecutivo, tendo sido vendidos 29.743 veículos, menos 4 por cento do que no mesmo mês de 2018, segundo a ACAP – Associação Automóvel de Portugal.

Em comunicado hoje divulgado, a ACAP diz que “o mercado mantém-se em queda pelo quinto mês consecutivo”.

Já no total do primeiro semestre deste ano foram vendidos 150.688 novos automóveis em Portugal, menos 3,7 por cento em termos homólogos.

Por classes de veículos, a venda de automóveis ligeiros caiu 3,5 por cento em junho para 25.305 automóveis.

No acumulado até junho, as vendas ascenderam a 128.595 unidades, menos 4,4 por cento do que no primeiro semestre de 2018.

A queda nas vendas foi maior nos veículos ligeiros de mercadorias, 13 por cento face a junho de 2018, para 3.666 unidades.

No primeiro semestre foram vendidas 19.015 ligeiros de mercadorias, menos 1,5 por cento face ao período homólogo do ano anterior.

Em contraciclo, nos veículos pesados a venda de unidades novas aumentou em 41,4 por cento, para 772 veículos.

Nos primeiros seis meses de 2019 forma vendidos 3.078 veículos pesados, um acréscimo de 19,8 por cento relativamente ao período homólogo de 2018.