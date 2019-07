Motociclismo Joana Gonçalves e Rodrigo Belchior no pódio em Águeda Por

Joana Gonçalves, nas senhoras, e Rodrigo Belchior, na animada classe Open, estiveram em plano de destaque na quinta prova do Campeonato Nacional de Enduro.

Em Águeda os dois pilotos da Jetmar celebraram com pódio, sendo que a piloto da Husqvarna somou a sua quinta vitória consecutiva.

Joana venceu sete das novas especiais que compunham a prova, terminando com mais de dois minutos de vantagem para a sua mais direta adversária. Desta forma aumentou a sua vantagem no campeonato, que se cifra agora em 14 pontos, quando faltam cumprir apenas dois dias de competição para a época terminar.

“Uma prova com especiais espetaculares e onde me senti bem logo desde início. A mota teve perfeita o que fez com que eu estivesse muito confortável e conseguisse atacar nas especiais. Obrigado a toda a equipa pelo trabalho das últimas semanas na mota. Estamos perto do objetivo final e é nisso que nos iremos focar neste período de verão”, afirmou no final a piloto da Jetmar.

O evento do ACTIB contou com um percurso com cerca de 50 km e três especiais diferentes. O pó que marcou presença ao longo de toda a competição viria a ser a maior dificuldade para pilotos e máquinas. O centro nevrálgico estava localizado no Largo 1.º de Maio junto ao rio que dá o nome à cidade.

Num evento a que Luís Oliveira, líder do campeonato, falhou por lesão, Rodrigo Belchior mostrou o seu melhor, aproveitando da melhor forma a oportunidade que lhe foi dada pela KTM Portugal. O jovem piloto garantiu o segundo lugar da classe Open, consolidando o mesmo lugar em termos de campeonato.

No final Belchior dava mostras da sua satisfação: “Comecei o dia da melhor forma, ao garantir o melhor tempo da primeira especial e um quarto à geral. Apesar de um contratempo com o seletor de velocidades ainda no decorrer da primeira volta, consegui não penalizar e ser bastante regular…algo que tinha sido difícil até então. Quero agradecer à KTM Jetmar por toso o apoio. Estou bastante satisfeito com este resultado”.