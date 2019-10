Motociclismo Velocidade 20 20 encerra temporada no Bombarral Por

Uma semana depois do Campeonato Nacional de Velocidade em motociclismo ter cumprido a sua última prova, cabe agora ao Velocidade 20 20 concluir a sua prova final no Kartódromo do Oeste.

No traçado do Bombarral vão ser mais uma vez postos à prova os jovens que aderiram neste projeto de iniciação à velocidade, que muitos pilotos tem revelado nos seus três anos de existência.

Em pista estarão novamente os concorrentes das duas categorias – as mais pequenas IMR 90 e as mais ‘encorpadas’ MIR Moto 5 – todas utilizando motos de iniciação, que têm ajudado a trazer novos valores para o motociclismo nacional.

Com mais de 1.225 metros de períemtro, o Kartódromo do Oesta será assim o ‘palco’ de todas as decisões finais, fazendo aguardar por um excelente domingo de corridas, com os treinos a realizarem-se da parte da manhã e as corridas – duas por classe – a terem lugar após o período de almoço.