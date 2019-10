Cabo Verde Airlines recua e adia ligação a Luanda para o verão de 2020

A Cabo Verde Airlines adiou para o verão de 2020 o início da ligação aérea entre a ilha cabo-verdiana do Sal e Luanda, operação que deveria arrancar em dezembro, com a companhia a alegar “razões comerciais”.

A companhia afirmou, em comunicado, que mantém a aposta no mercado angolano, garantindo que este adiamento “permitirá uma adequada implementação de todos os mecanismos de promoção, venda e parcerias” da futura ligação.

A Cabo Verde Airlines acrescentou que tudo será feito “respeitando as características próprias do mercado de Angola e dos diversos intermediários que prestam serviço na indústria do turismo e transporte aéreo”, e assegurou que iniciou o processo de “proteção dos passageiros” que já tinham adquirido bilhete para a rota Sal/Luanda.

A companhia, privatizada em março deste ano, quando passou a ser liderada pelos islandeses da Loftleidir Icelandic EHF, disse manter o interesse naquele mercado, incluindo o acordo de ‘code share’ com a companhia aérea angolana TAAG, que desde 26 de abril assegura voos entre a capital angolana e a ilha do Sal, com escala em São Tomé e Príncipe, duas vezes por semana.

Até ao final do ano, além da anteriormente prevista rota para Luanda, a Cabo Verde Airlines tem em curso o processo para novas ligações a Lagos (Nigéria), Washington (Estados Unidos da América) e Porto Alegre (Brasil), tendo ainda reforçado a rota para Lisboa, com voos a partir da Praia.

A companhia aérea cabo-verdiana garante também ligações do arquipélago para Dakar, Paris, Milão, Roma, Boston, Fortaleza, Recife e Salvador.