Artigo patrocinado Veja sua vida em Lisboa maior com seu armazenamento de móveis Por

Quem já morou em Paris sabe disso melhor do que ninguém: metros quadrados têm um preço alto. Na região de Lisboa, a habitação é muitas vezes modesta em tamanho e você tem que se adaptar para caber toda a sua vida em pequenas áreas. Seja você inquilino ou proprietário, existe uma solução para economizar espaço em sua casa: armazenamento.

A sua arrumação de móveis irá acompanhá-lo nas diferentes fases da sua vida. Por exemplo, você está prestes a ter um filho e ver sua família crescer. Enquanto espera pelo feliz evento, você terá muitas coisas para preparar, começando pelo quarto do seu futuro bebê. Se você não pode ampliar sua casa com o aceno de uma varinha mágica, você pode, no entanto, reorganizar seus espaços de vida. Armazene temporariamente móveis que você não precisa mais em sua unidade de armazenamento. A arrumação de móveis é a forma mais adequada e simples de lhe permitir receber o seu bebé com tranquilidade. E quando seu filho crescer, seu armário de móveis também será usado para guardar seus brinquedos antigos ou as roupas que ele não usa mais.

Amplie seu apartamento com armazenamento de móveis

Quando avançamos na vida, muitas vezes ansiamos por ter mais espaço para nós mesmos. Mas nem sempre é possível mudar ou mudar de apartamento. Em Lisboa, a pressão imobiliária é forte e as propriedades disponíveis podem se tornar escassas. Seu armazenamento de móveis Bluespace pode ser usado para ganhar um quarto extra.

Ao reorganizar seu interior, é bem possível ampliar sua casa e ganhar preciosos metros quadrados. Mudando o layout de seus móveis ou colocando-os de lado, você pode descobrir um espaço que nem sabia que existia. Então, o que fazer com seus pertences e itens volumosos que você não quer jogar fora? Basta colocá-los de volta em sua caixa de armazenamento. Em Lisboa e seus arredores, onde os aluguéis são muito altos, seu armazenamento de móveis se tornará um verdadeiro espaço extra.

As vantagens do armazenamento de móveis Bluespace

Os formatos das nossas unidades de armazenamento são muito variados e só paga a superfície de que necessita. Quanto maior o espaço alugado, maior será o aluguel. Portanto, aconselhamos que você resolva antes de se mudar para o armazenamento de móveis. Para otimizar o espaço de armazenamento para aluguel, no térreo, considere o uso de prateleiras. Isso permite armazenar em altura e otimizar os metros quadrados.

Sabemos muito bem: a vida é imprevisível e muitas vezes cheia de surpresas. É por isso que você pode modificar a duração do seu contrato de aluguel sempre que desejar. Escolher Bluespace significa escolher flexibilidade. Você tem acesso aos seus pertences sempre que quiser. Nossas unidades de armazenamento estão acessíveis 7 dias por semana. Você está no controle! Visite nosso site para fazer um orçamento e direcioná-lo para a melhor escolha.