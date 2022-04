Mundo Dia Mundial da Asma: Maior informação para reduzir sofrimento dos doentes Por

Dia Mundial da Asma assinala-se no dia 3 de maio. Em Portugal há 700 pessoas com asma, sendo que 53 por cento dos doentes não tem a doença controlada. Desconhecimento ajuda a explicar esta percentagem elevada.

Afetando cerca de 700 mil portugueses (6,8% da população portuguesa) neste Dia Mundial da Asma – que se assinala a 3 de maio – a Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica (SPAIC) alerta para a elevada percentagem de doentes que não têm a sua doença controlada: 53% dos doentes asmáticos.

“Na origem do mau controlo da doença pode estar podem estar alguns fatores como o desconhecimento sobre a doença, a necessidade de fazer medicação diária e a consequente falta de adesão terapêutica ou também alguma dificuldade na administração da terapêutica, por exemplo, uma má técnica inalatória”, refere Ana Mendes, coordenadora do Grupo de Interesse em Asma da SPAIC.

Para contornar esta questão da falta de controlo sobre a doença a especialista destaca a importância de uma maior informação sobre a asma.

“É necessário informar os doentes, os médicos e toda a comunidade em geral para a problemática da doença, para o seu caráter de cronicidade e para a importância da adesão à terapêutica. É fundamental transmitir informação sobre o sucesso da terapêutica e de que é possível uma vida sem restrições para quem tem asma”, diz.

No entanto, existem cerca de 5% dos doentes com asma grave – um subtipo de asma de difícil controlo em que, mesmo corrigindo os fatores referidos há dificuldade em controlar a doença e no qual é necessário um nível bastante elevado de terapêutica. “Nestes casos é fundamental transmitir a informação de que existem centros de referência e tratamentos adequados que podem ajudar”, refere Ana Mendes.

Este ano a GINA – Global Initiative for Asthma definiu como mote para o Dia Mundial da Asma “Closing Gaps in Asthma Care”. Existem algumas lacunas no tratamento da asma e uma maior informação sobre a doença pode contribuir para reduzir o sofrimento dos doentes, “uma asma controlada não é um fator limitante no dia-a-dia”, conclui a imunoalergologista.