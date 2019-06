Motores Valentino Rossi deverá imitar Andrea Dovizioso no DTM Por

Depois de Andrea Dovizioso se ter estreado no Campeonato Alemão de Carros de Turismo (DTM) no passado fim de semana em Misano, também Valentino Rossi deverá seguir o exemplo do seu compatriota e rival no MotoGP.

Gerhard Berger, o ‘patrão’ do DTM, planeou a estreia de Dovizioso na sua competição e também pensa fazer o mesmo com Rossi, sendo que em relação ao italiano da Yamaha tal deva acontecer na próxima época.

O impacto da participação de Andrea Dovizioso na prova do passado fim de semana foi muito grande, e mereceu também o comentário de Valentino Rossi, que admitiu não ter visto a prova, mas que se informou daquilo que fez o seu compatriota: “Sim claro. Não vi a corrida mas sei o resultado e segui Dovi. Foi um grande prazer o Gehard convidar-me para Misano, mas infelizmente desta vez eu não foui. Mas prometi que o faria uma vez, talvez numa ocasião não muito distante”.

Já no circuito da Toscânia Dovizioso concedeu a possibilidade de competir com Rossi no DTM: “Porque não? Seria bem interessante. Sendo mais realista gostei de lutar com estes pilotos no DTM”.

Sobre o facto de Rossi seguir a sua prova o titular da Ducari # 04 no MotoGP reagiu: “Não estou surpreendido, porque ele tem uma grande paixão por este desporto, tal como eu. Ele queria perceber e analisar o que os pilotos podem fazer no campeonato, por isso foi bom”.

Já Gerhard Berger considerou a presença de Andrea Dovizioso no DTM algo de positivo, embora não faça para já grandes balanços quanto ao impacto que causou junto dos fãs: “É muito cedo para dizer. É importante para o espetáculo se alguém chega como um profissional. Demos as melhores possibilidades, ferramentas, o teste. É sempre difícil ser competitivo, mas é ainda mais difícil ir de trás para a frente, mas ele fez um bom trabalho”.