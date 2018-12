Desporto Um onze de luxo grátis já em janeiro Por

Vários jogadores de prestígio estão a cerca de seis meses do final de contrato, podendo assinar por qualquer clube já em janeiro. São nomes que compõem um onze de luxo e no banco ainda sentam alternativas de alto nível.

A teoria de que a defesa é o melhor ataque recomenda que comecemos pela baliza.

Guillermo Ochoa, o mexicano que no Mundial de 2014 parou o poderoso ataque do Brasil, pode deixar o Standard Liège a custo zero no próximo verão.

Na linha defensiva, o quarteto formado por Nacho Monreal (Arsenal), David Luiz (Chelsea), Toby Alderweireld (Tottenham) e Filipe Luis (Atlético de Madrid) desperta a atenção de qualquer clube, ao ponto de deixar neste banco imaginário nomes conhecidos como Matteo Darmian e Phil Jones (Manchester United), Diego Godín e Juanfran (ambos do Atlético de Madrid).

No meio-campo, o Manchester United arrisca-se a perder de uma assentada Ander Herrera e Juan Mata, enquanto Aaron Ramsey poderá deixar o Arsenal sem qualquer contrapartida para os ‘gunners’. Cesc Fàbregas e o Chelsea também não se entendem para a renovação do contrato, tal como acontece com James Milner e o Liverpool.

Adrien Rabiot, um dos nomes do PSG que foi destacado no último defeso, poderá escolher livremente o próximo clube a partir de janeiro.

No ataque, Arjen Robben prepara-se para deixar o Bayern Munique, podendo formar um novo tridente com Daniel Sturridge (Liverpool) e Olivier Giroud (Chelsea).

À espreita da titularidade estariam o sempre polémico Mario Balotelli, cujo contrato com o Nice expira no próximo verão, e Danny Welbeck, do Arsenal.