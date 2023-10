Nas Notícias UC promove programa que incentiva a retenção de talento feminino na informática Por

O Departamento de Engenharia Informática (DEI) da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC) vai dinamizar esta quarta-feira, dia 25 de outubro, o evento “INSPIRA DEI: Trajetórias de Sucesso para mentores/as e mentorandas”, que terá lugar no DEI, Sala A5.1, às 15h30.

Esta é a primeira iniciativa a decorrer este ano letivo no âmbito do Programa INSPIRA e destina-se a todos os interessados em usufruir e contribuir para este programa de mentoria.

«O INSPIRA é um programa de retenção de talento feminino na informática baseado em mentorias e atividades de suporte ao desenvolvimento das suas trajetórias académicas, proporcionando um espaço de partilha de experiência e consciente das questões de género», começa por explicar Paula Alexandra Silva, professora do DEI.

Este projeto, continua a também investigadora do Centro de Informática e Sistemas da Universidade de Coimbra (CISUC), «pretende atrair, apoiar e reter mulheres estudantes, investigadoras, e docentes na área da Informática na FCTUC, através do suporte ao desenvolvimento das suas trajetórias académicas, promover um ambiente de investigação e académico mais sensível, reflexivo e consciente das questões de género, bem como criar um espaço de partilha de experiências, aquisição de competências e acesso a mentores/as que facilitem a capacitação e a promoção de boas práticas».

Para a docente, este programa «é essencial para desenvolver competências, permitir o contacto com role models inspiradores, criar rede, identificar oportunidades de carreira e trocar experiências. Ao motivar raparigas e mulheres a permanecerem na área da informática e incentivando-as a seguir oportunidades e desafios mais ambiciosos trazemos novo talento para a área da tecnologia, ao mesmo tempo que a enriquecemos com perspetivas diversas, e deste modo, impulsionamos a inovação. Tal beneficia raparigas e mulheres individualmente, como também contribui para que a área se torne mais inclusiva», considera.

No entanto, para que seja possível dar continuidade a este projeto e tornar possível esta troca de experiência no mundo do trabalho, será necessário o apoio por parte de empresas da área para permitir essa troca de conhecimento e experiência.

Francisca Sousa, aluna do DEI e membro da organização do INSPIRA, também acredita que o projeto «tem o potencial de ajudar a fortalecer as competências, tanto técnicas como interpessoais, das mulheres na área informática, ao estimular a autoconfiança e resiliência. Além disso, contribui para uma maior diversidade, fomentando a inovação e impulsionando mudanças positivas na indústria informática em geral».

Este primeiro evento irá focar-se na apresentação e explicação do programa, mas também na importância do papel da mentoria e do que se espera dos mentores/as e das mentorandas. Serão também reveladas algumas as atividades programadas para ano 2023/2024.

Segundo com a docente, a mentoria deve obedecer a princípios fundamentais, que visam garantir o bom funcionamento do programa. Assim, «deve ser entendida como uma parte natural e integral do desenvolvimento pessoal e profissional.

A mentoria não é um sinal de fraqueza ou de uma atividade empreendida simplesmente para corrigir uma deficiência, deve ser entendida como um processo de duas vias, que produz mudanças e desenvolvimento tanto nas mentorandas como nos/as mentores/as», conclui.

Para participar e saber mais sobre o “INSPIRA DEI: Trajetórias de Sucesso para mentores/as e mentorandas” basta inscrever-se no site do projeto.