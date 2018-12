Trump diz que Reserva Federal é o único problema da economia americana

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou hoje que o único problema da economia norte-americana é a Reserva Federal (Fed), argumentando que o banco central “não tem instinto para o mercado” e não entende as disputas comerciais.

“O único problema da nossa economia é a Fed. Não tem instinto para o mercado, não entende a necessidade de guerras comerciais ou um dólar forte”, escreveu o líder norte-americano na rede social Twitter.

Trump comparou a Reserva Federal a um “poderoso golfista” que não consegue pontos porque não consegue dar tacadas.

No fim de semana, meios de comunicação norte-americanos noticiaram que Trump discutiu em privado a hipótese de demitir o presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, descontente com a decisão do banco central de subir as taxas de juro.

O secretário norte-americano do Tesouro, Steven Mnuchin, negou essas notícias e garantiu, também via Twitter, que Trump não prevê despedir Powell.