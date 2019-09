Trudeau anuncia dissolução do parlamento e inicio da campanha eleitoral no Canadá

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, anunciou hoje a dissolução da Câmara dos Comuns, dando início à campanha para as eleições legislativas no país em 21 de outubro.

Justin Trudeau, que se candidata a um segundo mandato, reuniu-se com a governadora geral, Julie Payette, para pedir que dissolvesse a câmara baixa do Parlamento, em conformidade com o seu papel de representante da Rainha Isabel II, chefe de Estado.

“Reuni com a governadora geral, que acedeu ao meu pedido de dissolução do Parlamento”, indicou Trudeau à imprensa.

Segundo as sondagens, o primeiro-ministro cessante inicia a campanha com uma ligeira vantagem sobre o candidato dos conservadores, Andrew Scheer.

O liberal Justin Trudeau, eleito em 2015, o conservador Andrew Scheer, o social-democrata Jagmeet Singh e a ecologista Elizabeth May são os quatro principais candidatos que disputam o cargo de primeiro-ministro do Canadá.

Eleito em 2015 com a promessa de melhorar a classe média, Trudeau de 47 anos é filho do ex-primeiro-ministro Pierre Elliott Trudeau.

Líder do seu partido desde 2013, Trudeau tem deixado clara a sua preocupação com o aquecimento global, estabeleceu um imposto nacional sobre o carbono e nacionalizou um oleoduto controverso.

Justin Trudeau tem como principal adversário Andrew Scheer, líder do Partido Conservador (direita) desde 2017 e que dirige a sua primeira campanha eleitoral.

Andrew Scheer, de 40 anos, deputado do círculo eleitoral de Saskatchewan (oeste) desde há 15 anos, tornou-se em 2011 o presidente mais jovem da Câmara dos Comuns.

Conservador em questões fiscais e sociais, Andrew Scheer considera-se “realista” e compromete-se a reequilibrar o orçamento do Estado em cinco anos e a não reabrir o debate sobre o aborto ou o casamento entre pessoas do mesmo sexo, ao contrário das suas declarações anteriores.

O principal opositor de Trudeau promete abolir o imposto federal sobre o carbono, a principal medida adotada pelos liberais para combater o aquecimento global e substituí-lo por diferentes iniciativas.

Andrew Scheer pretende criar um “corredor de energia” que se estende por todo o Canadá, reservado para o transporte de petróleo, gás ou eletricidade.

Na corrida para as legislativas está também Jagmeet Singh, o advogado de 40 anos e líder desde 2017 do Novo Partido Democrático (NDP).

Sempre usando um turbante, Jagmeet Singh foi eleito deputado de um subúrbio de Vancouver no início de 2019 e quer ser o defensor de um país tolerante, aberto, igualitário e ecológico.

Elizabeth May, figura histórica do movimento ambientalista, tornou-se em 2011 na primeira deputada dos Verdes na história do Canadá.

Nasceu nos Estados Unidos, mas cresceu em Nova Escócia (leste). Elizabeth May liderou durante 17 anos uma organização ambiental, a Sierra Club do Canadá, antes de assumir a direção do Partido Verde em 2006.

Aos 65 anos, Elizabeth May fez do seu partido a terceira formação com mais assentos no parlamento de Ottawa.