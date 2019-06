Troika analisou “riscos” do aumento dos preços no mercado imobiliário

A equipa da troika que visitou Portugal este mês analisou “os riscos relacionados com o persistente aumento dos preços no mercado imobiliário”, segundo um comunicado publicado hoje.

A Comissão Europeia, Banco Central Europeu e Mecanismo Europeu de Estabilidade deslocaram-se a Portugal, entre 14 e 19 de junho, no âmbito da décima missão do programa de vigilância à economia nacional, tendo-se debruçado sobre a questão dos preços das casas, em conjunto com o elevado nível de endividamento das famílias portuguesas.

Além disso, notando “qualidade de ativos”, rendibilidade bancária e a adequação das condições de capital, a missão focou-se nas vulnerabilidades que continuam a existir no sistema financeiro português, nomeadamente a permanência de níveis elevados de incumprimento do crédito, ainda que estejam em diminuição.

“As discussões debateram a importância de fortalecer a geração de capital dos bancos e a sua capacidade de financiar a economia, bem como a eficiência do sistema legal”, lê-se no mesmo comunicado disponível no site da Comissão Europeia.

A troika promete um relatório mais detalhado sobre esta missão em outubro deste ano, bem como outra visita no outono.