Troféu Super Seven despede-se com corrida anima

O Troféu Super Seven by Toyo Tires despediu-se de 2019 com uma animada corrida no Autódromo Internacional do Algarve.

Pedro Salvador, Bernardo Bello e José Kol Ameida triunfaram nos 420R, S1600 Pro e S1600 Business, respetivamente.

Largando da ‘pole-position’, José João Magalhães foi rapidamente ‘engolido’ pelo pelotão no momento da largada, sem hipóteses de se defender da aspiração dos cones de ar que resultavam numa maior velocidade de ponta dos seus adversários.

Em fim-de-semana de aniversário, Pedro Salvador protagonizou um aceso duelo pelo comando com José Carlos Pires, ambos à procura de pressionar o líder David Henderson e defender-se do pelotão de ingleses que seguiam atrás.

Seria um incidente entre três carros a trazer ainda mais indefinição na competição promovida pela McMillan Motorsport , agrupando os participantes com a entrada do ‘safety-car’ à passagem da 2ª volta.

No retomar da prova, a cerca de nove minutos do fim da prova, Salvador acabaria por ganhar uma distância de cerca de um segundo para José Carlos Pires, que realizou a volta mais rápida da corrida.

A partir daí, o líder do campeonato desenvolveu um combate muito particular contra David Henderson. As trocas de posições sucediam-se entre estes dois pilotos, mas seria o português a cruzar a linha da meta no primeiro posto, vencendo à geral e na categoria, e assinalando, deste modo, um Domingo de sonho, depois de no dia anterior ter festejado o seu 42º aniversário.

José Carlos Pires foi segundo entre os portugueses, à frente de J.J. Magalhães. Seguiram-se Sérgio Saraiva, Francisco Villar, Diogo Tavares, Gonçalo Lobo do Vale e Ricardo Rajani. Luís Calheiros Ferreira e Diogo Costa completaram o top dez.

Nos S1600 Pro, Bernardo Bello esteve numa classe à parte durante a corrida, envolvendo-se em lutas com pilotos da mais potente categoria 420R e chegando a superá-los na classificação final.

Já na S1600 Business, José Kol Almeida (BCM Sports) voltou a subir ao lugar mais alto do pódio, à frente de Frederico Brion Sanches e de André Matos, com este a repetir o pódio obtido na primeira corrida pelo colega de equipa, Tiago Sousa, e a festejá-lo de forma entusiástica pela primeira vez na carreira.