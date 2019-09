Motores Triunfo cino-italiano no encerramento do Blancpain Endurance em Barcelona Por

Andrea Caldarelli e Marco Mapelli garantiram o título de pilotos do Campeonato Blancpain GT Endurance e GT Series depois de vencerem hoje a derradeira prova da temporada no Circuito de Barcelona-Catalunha.

Os dois italianos da Orange FFF Racing (equipa cino-italiana), juntamente com o espanhol Albert Costa, levaram o Lamborghini Huracan # 563 ao triunfo na corrida de três horas, depois de terem dominado uma grande parte da prova.

Apesar da forte oposição por parte dos seus maiores rivais no campeonato, Maro Engel e Lucas Stolz, que no Mercedes AMG GT3 # 4 da Black Falcon foram acompanhados por Yelmer Buurman, Caldarelli e Mapelli conseguiram levar uma ligeira vantagem que na fase final da prova foi determinante para o triunfo.

Numa prova marcada por diversos incidentes e muitas entradas em pista do ‘safety-car’, o Mercedes azul acabaria fora da luta pelo pódio quando, a poucos minutos do final Buurman sofreu uma forte colisão por parte do Audi R8 # 2 de Dries Vanthoor, que acabou por entregar a segunda posição a Jake Dennis, Alex Lynn e Marvin Kirchofer, no Aston Martin Vantage GT3 # 76 da R-Motorsport, e a terceira a Jules Gounon, Jordan Pepper e Steven Kane.

Já para Miguel Ramos, que fez o último turno de condução do Lamborghni Huracan GT3 # 77 da Barwell Motosport, embora o cetro da AM Cup dos seus companheiros de equipa, Adrian Amstutz e Leo Machitsky, nunca estivesse em causa, a sétima posição foi o resultado do possível depois da equipa ter perdido muito tempo nos dois primeiros terços da prova.