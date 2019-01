Nas Notícias Trinta suspeitos furtam artigos desportivos em centro comercial no Carregado Por

Pelas 13:30, “30 pessoas entraram no centro comercial, começaram a furtar artigos de uma marca de desporto e colocaram-se em fuga a pé”, afirmou Edna Almeida, responsável pelas relações-públicas do Comando Territorial de Lisboa da GNR.

Os suspeitos não agrediram nem ameaçaram funcionários ou clientes da loja de desporto.

Os funcionários da loja, continuou, alertaram a GNR, que montou um dispositivo de 30 militares e fechou as saídas do centro comercial e da vila do Carregado.

A força de segurança identificou 23 dos suspeitos ainda no Carregado, através das câmaras de videovigilância, e deteve outros cinco na estação de comboios de Vila Franca de Xira, também no distrito de Lisboa.

Os detidos “já não traziam qualquer artigo furtado consigo”, adiantou Edna Almeida, acrescentando ainda que um deles foi detido por ter na sua posse uma arma branca.

Na operação, foram envolvidos militares dos destacamentos territoriais de Alenquer, Vila Franca de Xira, da investigação criminal destes dois destacamentos e ainda do Destacamento de Trânsito do Carregado.