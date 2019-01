Nacional Vídeo: Netas portuguesas visitam Roberto Leal, cantor que padece de cancro Por

A travar uma luta contra um cancro e sem ver de um olho, de momento, Roberto Leal foi surpreendido com o abraço das netas durante um programa de televisão, num reencontro emocionante. Veja no vídeo.

Depois de abrir o coração e revelar as razões que o levaram a um afastamento dos palcos nos últimos anos, Roberto Leal recebeu em casa as netas, num momento emotivo.

“Oh filhas”, soltou Roberto Leal, enquanto abraçava as netas e explicava que está “muito bem” ao lado delas.

As netas de Roberto Leal viajaram de Portugal para o Brasil e desfizeram-se em elogios.

“O vô sempre foi bonito”, disse uma das netas à reportagem da TV Record, onde explicaram que o avô “nunca pintou o cabelo”.

Ao mesmo tempo, eram passadas imagens de Roberto Leal durante a juventude já com o cabelo em tons loiros.

O reencontro com as netas terminou com estas a cantarem com o avô, que luta contra um cancro e está cego do olho direito, de momento.

Veja o momento no vídeo.