Total pondera ampliar fábrica de liquefação de gás natural no Norte de Moçambique

A petrolífera francesa Total está a ponderar aumentar a capacidade de produção da fábrica de gás natural liquefeito (GNL) que está a construir no Norte de Moçambique, anunciou hoje fonte da empresa.

A hipótese de, além das duas projetadas, acrescentar mais duas unidades de liquefação de gás extraído da Área 1 da bacia do Rovuma, “está em estudo”, referiu Mike Sangster, diretor de exploração e produção da Total na Nigéria.

Aquele responsável falava hoje numa conferência intitulada Semana do Petróleo em África, evento a decorrer na Cidade do Cabo, África do Sul, com a participação de vários investidores mundiais no setor.

A ambição da Total foi exposta por Sangster num painel sobre as perspetivas de investimento em África.

O plano de desenvolvimento aprovado e em implementação na península de Afungi, província de Cabo Delgado, prevê duas linhas de liquefação de gás com capacidade total de produção de 12,88 milhões de toneladas por ano (medição para a qual se usa a sigla mtpa) a partir de 2024.

O plano antecipa já que o empreendimento pode crescer até oito linhas, uma vez que as duas unidades iniciais devem explorar pouco menos de um terço das reservas totais das jazidas.

A Total lidera o consórcio da Área 1 com 26,5 por cento, ao lado da japonesa Mitsui (20 por cento) e da petrolífera estatal moçambicana ENH (15 por cento), cabendo participações menores à indiana ONGC Videsh (10 por cento) e à sua participada Beas (10 por cento), à Bharat Petro Resources (10 por cento), e à tailandesa PTTEP (8,5 por cento).

Os projetos de gás natural devem entrar em produção dentro de aproximadamente cinco anos e colocar a economia do país a crescer mais de 10 por cento anualmente, segundo o Fundo Monetário Internacional (FMI) e outras entidades.