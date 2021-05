Nas Notícias Tony Carreira acusa revistas de publicar “mentiras” e pede ao público para “julgá-las” Por

Cantor acusa revistas de escreverem “mentiras”, de forma “propositada”. “Peço a esses órgãos que tenham respeito pelo público, já que não têm respeito por nós”, diz Tony Carreira, que pede aos leitores para “julgarem” esses órgãos de comunicação. “Acho que o público deve deixar de comprar esse tipo de revistas”, aconselha.

Tony Carreira manifesta-se magoado com as diversas mentiras que se foram escrevendo nas revistas ‘cor de rosa’, numa exploração da dor da família, que atravessa um momento particularmente difícil, com a perda de Sara.

Em entrevista a Manuel Luís Goucha, emitida ontem na TVI, o cantor dá alguns exemplos de falsas notícias, algumas das quais antes da morte de Sara, entre as quais uma (falsa) tentativa do cantor em colocar a filha no elenco de uma telenovela da TVI.

“Lamento que certas revistas escrevam mentiras muito feias. Quando escrevem que eu pedi favores para a minha filha entrar numa novela isso é mentira. Não pedi a ninguém para que a minha filha entrasse numa novela”, acusa Tony Carreira.

O cantor conta a história verdadeira, que deu origem a estas informações falsas que acabaram por chegar ao grande público.

“Ganhei o dinheiro que ganhei e sempre o apliquei em coisas que fariam sentido. Em tempos, muito antes de eu saber que a Cristina Ferreira iria para a TVI, perguntaram-me se eu estaria interessado em ser investidor num grupo que entraria na Media Capital. E foi aí que eu vim a saber que a minha filha estava a querer entrar numa novela. A Sara ligou-me a perguntar se eu iria entrar como investidor. E ela disse-me o seguinte: ‘Pai, estou a tentar entrar numa novela da TVI e se eu conseguir ninguém vai acreditar que eu entrei pelo meu mérito’”, revela o cantor.

Tony Carreira aconselhou a filha a seguir o seu percurso, sem se preocupar com o que as pessoas pudessem pensar. “A Sara atirava-se a esses desafios. Tinha coragem, sabendo das dificuldades, porque o pai era o Toni, o irmão era o Mickael e o outro irmão era o David. A Sara tinha muitos projetos”, conta.

Mas mesmo após a morte de Sara Carreira, alguns meios de comunicação prosseguiram com a publicação de mentiras, seguindo métodos que não correspondem à verdade, citando fontes próximas da família que não existem.

“Há revistas que são muito más e que escrevem coisas… O público tem de começar a julgá-las. Porque inventam fontes que não existem, terão fontes que dizem ser amigos e não são… Não percebo como inventam coisas só para vender papel. São invenções puras”, lamenta Tony Carreira.

“Se eu disser uma mentira a uma revista, eles publicam o que eu disse. Depois, se descobrirem que eu menti, cai o Carmo e a Trindade, dizendo que eu estou a enganar o público, ao enganar o jornalista. Eu pergunto: se um jornalista escreve uma mentira de forma propositada, o que é isso? O que é que eles dizem a si próprios sobre isso. Que explicação têm a dar ao público. Ultimamente há uma tendência: há um órgão que escreve uma mentira e todos os órgãos de comunicação a escrevem a seguir. A mentira é replicada. E isso é horrível, na vida das pessoas. Peço a esses órgãos que tenham respeito pelo público, já que não têm respeito por nós. As pessoas acreditam nas mentiras, o que é triste”, refere.

Outro caso denunciado pelo cantor prende-se com uma alegada viagem de Tony Carreira com Fernanda, a Paris, que nunca existiu: “Ao contrário do que foi escrito, que eu viajei para Paris com a Fernanda, ultimamente… A última vez que viajei com a Fernanda foi há sete anos. Só se se estavam a referir a essa viagem… E cito concretamente a TV Mais. Acho que eles devem ser sérios uma vez na vida. E acho que o público deve deixar de comprar esse tipo de revistas”, aconselha o cantor.

“A ida da Sara uniu-nos. Eu e a Fernanda já éramos muito unidos. Ainda hoje somos uma família. Seremos eternamente amigos até à morte. Podem escrever o que quiserem. Acho lamentável que o façam, principalmente neste momento. Isso não é respeitar a dor. Não há dor pior do que perder um filho, para quem é pai como eu sou. Não têm o direito de magoar”, desabafa ainda Tony Carreira.

Também Ivo Lucas, namorado de Sara que seguia ao volante do automóvel, no fatídico acidente, deu origem a notícias sem fundamento. Tony Carreira esclarece que tem uma boa relação com o ator e que nunca irá julgá-lo.

“Foram escritas coisas que não fazem sentido, sobre a minha relação com o Ivo. Infelizmente leio as notícias. Continuo a ler. É mais forte do que eu. A minha relação com o Ivo é muito bonita. Não sou amigo do Ivo, mas sei, e vi, que o Ivo sempre tratou muito bem a minha filha. Teve a fatalidade de ir ao volante daquele carro. Podia ter sido eu, ao volante. Sei que há um inquérito, não faço ideia que conclusão vão dar àquilo – eu não estava lá, não sei. O que tenho a dizer sobre o Ivo… só se vier de lá uma coisa horrível… Mas já lhe disse: não te vou julgar, não te vou condenar, nem eu, nem a Fernanda, ninguém, nem os miúdos. Não há semana que não estejamos com ele, ou falemos por telefone. Ele teve a fatalidade de ir ao volante. Se ele não fez nada de mal… Não sei”, afirma.

Toni Carreira lembra o seu testemunho do relacionamento entre Ivo Lucas e Sara Carreira. E diz que assistiu a uma relação muito bonita.

“A única coisa que eu tenho de pensar em relação ao Ivo é: sempre tratou bem a minha filha, a minha filha amava-o, se a minha filha me está a ver ela não vai querer que eu seja inimigo do Ivo”.

O cantor confessa que ficará magoado quando o ator refizer a vida com outra mulher, mas diz que compreenderá essa situação: “Sei que um dia o Ivo vai refazer a vida dele com outra mulher. Se isso me vai doer? Certamente que sim, vou ser honesto. Mas acho que ele deve refazer a vida dele. Ele só tem uma vida dele, cá, até prova em contrário. Sempre o vi a tratar muito bem a minha filha e sempre vi a minha filha a amar o Ivo”.