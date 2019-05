Motores ‘Tira-teimas’ do Troféu Can-Am Maverick marcado para Reguengos de Monsaraz Por

Depois de uma prova bastante disputada entre o Ribatejo e o Alto Alentejo, o Troféu Can-Am Maverick desce até ao Alenteho Central para disputar este fim de semana a Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal.

No evento que tem por ‘palco’ as pistas da região de Reguengos de Monsaraz, Pedro Santinho Mendes parte na liderança da classe Open, mas Vítor Santos e Pedro Carvalho não estão longe.

O troféu, inserido na competição dos SSV, a classe Stock também é ponto de interesse, ainda que menos equilibrada, já que João Monteiro é líder destacado depois de ter vencido rodas as provas até agora disputadas. José Garcia e Marco Cardoso seguem a considerável distância.

A Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal terá início na manhã de sábado, dia 25 de maio, altura em que se disputa o prólogo de 7,25 Km. Ainda no sábado cumpre-se o primeiro setor seletivo com 151 km. No domingo, realiza-se a segunda etapa que terá um troço cronometrado de 80 km.